Талибы задержали 18 сотрудников швейцарской НПО

Они закрыли офис The International Assistance Mission в провинции Гор

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности, сформированные радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), задержали 18 сотрудников швейцарской неправительственной организации (НПО) The International Assistance Mission (IAM) и закрыли офис учреждения в провинции Гор. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте НПО.

"The International Assistance Mission с грустью сообщает, что после задержания в воскресенье, 3 сентября, трех сотрудников организации, двух граждан Афганистана и одного члена международной группы, которые работали в офисе IAM в провинции Гор, еще 15 сотрудников афганского происхождения были задержаны в том же офисе в среду, 13 сентября", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу. По информации организации, все 18 задержанных талибами человек переведены в Кабул.

IAM уточнила, что талибы не предоставили информацию о причинах задержания работников организации и закрытии офиса НПО в провинции Гор, расположенной в центральной части Афганистана. "В настоящее время у нас нет информации о характере обвинений против наших сотрудников", - заявили в швейцарской НПО.

По утверждению канала Al Arabiya, сотрудники организации были задержаны талибами за распространение христианства, однако в организации отметили, что придерживаются принципа, согласно которому "помощь не будет использоваться для продвижения определенной политической или религиозной точки зрения", а все сотрудники IAM соглашаются соблюдать законы Афганистана.

Швейцарская организация связалась с талибами по поводу этой ситуации и работает над освобождением своих сотрудников совместно с ООН и организацией Agency Coordinating Body for Afghan Relief & development, которая координирует деятельность НПО в Афганистане.

IAM ведет деятельность в Афганистане с 1966 года и реализует проекты в области образования и здравоохранения. В организации работают более 300 афганцев и более 20 волонтеров, которые исповедуют христианство.