Глава МИД Италии считает, что для решения проблемы миграции нужны НАТО, США и ООН

По словам Антонио Таяни, Европы недостаточно того, что происходит в Африке

РИМ, 16 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни полагает, что для решения проблемы нелегальной миграции необходима более активная роль НАТО, США и ООН.

"Европы недостаточно для [решения] того, что происходит в Африке. Решительные действия необходимы даже на международном уровне. НАТО, Соединенные Штаты и ООН должны быть более активными, они должны быть частью решения", - приводит его слова агентство ANSA.

На острове Лампедуза сложилась критическая ситуация из-за нелегальной миграции. Как сообщали ранее местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. В целом же, согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадились более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы. Во многом прибытию нелегалов по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда они отплывают к итальянским берегам. Многие мигранты затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия.

Некоторые итальянские мэры и губернаторы выступали с заявлениями, что не желают принимать у себя мигрантов.