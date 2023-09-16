Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа мирный процесс с Арменией

Также стороны рассмотрели вопрос использования дорог для доставки грузов в Карабах

БАКУ, 16 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со старшим советником Госдепа по переговорам на Кавказе Луисом Боно процесс нормализации между Баку и Ереваном, а также вопрос использования дорог для доставки грузов в Карабах. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"На встрече обсуждены текущая ситуация в регионе, процесс нормализации и мира между Азербайджаном и Арменией, существующие угрозы и вызовы", - говорится в сообщении.

Байрамов подчеркнул, что стороной, препятствующей реализации достигнутых в ходе контактов между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября договоренностей об одновременном открытии дороги Агдам - Ханкенди и Лачинской дороги, являются Армения и созданный ею незаконный режим. Это, по его словам, доказывает, что ситуация на самом деле носит вовсе не гуманитарный, а политический характер.

Министр также отметил, что "на фоне конструктивной позиции Баку, которую он демонстрирует, несмотря на постоянные военно-политические провокации Армении, проведение ею клеветнической кампании против Азербайджана в мире и поддержку сепаратизма на азербайджанских территориях, повторение рядом международных партнеров, близко знакомых с ситуацией в регионе, в том числе США, нарративов армянской стороны является неприемлемым". В этом контексте азербайджанский министр выразил сожаление, что беспочвенные претензии Армении, которые она выдвигает "с целью отвлечения внимания от присутствия на территориях Азербайджана своих вооруженных сил и введения международной общественности в заблуждение", нашли отражение в выступлении и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким на недавних слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

"Было еще раз доведено до внимания, что Азербайджан привержен параллельному использованию дорог", - отмечается в сообщении.

Ситуация вокруг Лачинской дороги

По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности обеспечить снабжение армянского населения региона всем необходимым по автодороге, ведущей из Агдама. В начале этой недели МИД Азербайджана еще раз подтвердил, что Баку готов параллельно маршруту Агдам - Ханкенди открыть Лачинскую дорогу для переброски гуманитарных грузов в Нагорный Карабах с помощью Международного комитета Красного Креста. В качестве условия выдвигалось соблюдение пограничных и таможенных процедур.