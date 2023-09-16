16 сентября, 11:32,
обновлено 16 сентября, 11:48

Польша с 17 сентября запрещает въезд в страну зарегистрированных в РФ автомобилей

Виктор Драчев/ ТАСС
© Виктор Драчев/ ТАСС

Решение приняли после публикации разъяснений Еврокомиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в РФ машин, отметил глава МВД республики Мариуш Каминьский

ТАСС, 16 сентября. Власти Польши приняли решение с воскресенья, 17 сентября, запретить въезд в страну зарегистрированных в РФ автомобилей. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

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"В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь", - сказал он.

По словам Каминьского, запрет означает, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в России, не сможет въехать на польскую территорию. "Запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее. Сейчас мы закрываем это дело. Никакой российский автомобиль в Польшу не въедет", - отметил он.

Министр подчеркнул, что это касается как коммерческих, так и частных перевозок вне зависимости от того, гражданину какого государства принадлежит машина. 

Теги:
РоссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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