Польша объявила тендер на строительство электронного барьера на границе с Белоруссией

Его длина составит 172 км

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

"Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км", - сказал Каминьский. По его словам, все желающие компании могут подать заявку на участие до 22 сентября, тендер будет завершен в середине ноября, к строительству приступят в этом году.

Ранее заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик заявил, что заграждение с электронными системами слежения, которое Польша создает на границе с Калининградской областью, почти готово. Причиной для установки такого заграждения в Варшаве назвали то, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.