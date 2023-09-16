Индия закупит 100 легких истребителей национального производства

Как считают в ВВС страны, это может дать толчок развитию аэрокосмического сектора

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /ТАСС/. Индия объявила о планах закупить по меньшей мере 100 произведенных в Индии истребителей LCA Mark 1A (усовершенствованная версия истребителя LCA Tejas), чтобы дать толчок развитию отечественного аэрокосмического сектора. Как заявил главнокомандующий ВВС Индии маршал Вивек Рам Чаудхари, заказ на 100 самолетов будет подан в дополнение к 83 истребителям, уже заказанным ранее.

"LCA был разработан с нуля для замены большого парка самолетов МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27. С постепенным выводом из эксплуатации всех этих самолетов крайне важно, чтобы в нашем арсенале было достаточное количество самолетов класса LCA. Таким образом, помимо 83 LCA Mark 1A, на которые мы уже заключили контракты, мы рассматриваем заказ на еще примерно 100 самолетов", - приводит слова маршала информационное агентство ANI.

По мнению маршала, такое решение может дать толчок развитию индийского аэрокосмического сектора.

Легкий истребитель (Light Combat Aircraft) LCA Tejas - единственный истребитель, разработанный и в настоящее время производящийся в Индии. Работа над этим самолетом шла с 1980-х годов, первый полет он совершил в 2001 году, в 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение. Затем была разработана усовершенствованная версия этого самолета.