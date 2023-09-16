Подоляк вновь повторил свой тезис о "слабом потенциале" Индии и Китая

По словам советника главы офиса президента Украины, речь идет об аналитическом потенциале, неправильной оценке стратегических планов Индии и Китая, которые поддерживают Россию

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во второй раз за последние дни заявил о "слабом потенциале" Индии и Китая, только на этот раз заменил слово "интеллектуальный" на "аналитический".

12 сентября Подоляк выступил с утверждением о "слабом интеллектуальном потенциале" таких стран, как Индия и Китай, которые якобы "не анализируют последствия" своих действий и зарабатывают на украинском конфликте. Китайская сторона потребовала Киев разъяснить это высказывание, на что Подоляк заявил, что его слова были вырваны из контекста. При этом он возложил ответственность на российскую сторону, которая, по его утверждению, "исказила смысл" его слов.

Однако в субботу, как передает корреспондент УНИАН, во время мероприятия "Редколлегия. Саммит" Подоляку вновь пришлось объяснять журналистам свои слова и он, отвечая на заданный ему вопрос, по сути, повторил свою мысль. Представитель офиса президента сказал, что, делая скандальное заявление, "неправильно употребил одно слово - "интеллект". "А вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал с точки зрения оценки стратегической невыгодности сотрудничества с Российской Федерацией", - заявил он.

При этом он отметил, что уже извинился за свои слова. "Я потом сказал: "Извините, некорректная фраза с точки зрения слабого интеллектуального потенциала". Потому что речь идет именно об аналитической составляющей, неправильной оценке стратегических планов Индии и Китая, которые до сих пор, к сожалению, поддерживают Российскую Федерацию", - цитирует УНИАН советника.