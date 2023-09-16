16 сентября, 13:10
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили о перехвате армянского дрона в приграничном районе

Он пытался выполнить разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в Нахичевани

БАКУ, 16 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило о перехвате квадрокоптера Вооруженных сил Армении, пытавшегося выполнить разведывательный полет над позициями азербайджанской армии в Нахичевани.

"Квадрокоптер, принадлежащий подразделениям Вооруженных сил Армении, предпринял попытку выполнения разведывательного полета над оборонительными позициями подразделений отдельной общевойсковой армии, расположенными в направлении населенного пункта Тюркеш Шахбузского района Нахичеваниской Автономной Республики", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотный летательный аппарат, обнаруженный подразделениями противовоздушной обороны, был посажен с помощью специальных технических средств и обезврежен. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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