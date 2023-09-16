СМИ: Турция направила воинские подкрепления на север Сирии из-за атак террористов

Как сообщила газета Asharq Al-Awsat, район Кфар-Джинна пытаются захватить боевики "Джебхат ан-Нусры"

БЕЙРУТ, 16 сентября. /ТАСС/. Турецкие войска усилили свое присутствие в зоне безопасности на севере Сирии, где вспыхнули столкновения между формированиями оппозиции и экстремистской организацией "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как сообщила газета Asharq Al-Awsat, турецкая бронетехника и воинские подкрепления направлены в район Кфар-Джинна, который пытаются захватить боевики "Джебхат ан-Нусры".

Бои идут также в окрестностях Джераблуса поблизости от погранперехода Эль-Хамран. Угроза установления контроля террористов над этой местностью возникла после раскола исламистской группировки "Ахрар аш-Шам", часть ее отрядов примкнула к "Джебхат ан-Нусре", другие влились в состав так называемой Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Анкарой.

По информации издания, бригады ССА "Султан Мурад" и "Асифа аш-Шималь" перекрыли сейчас шоссе у поселка Катма, чтобы не допустить прорыва колонны противника в пограничный район.

Последняя вспышка боестолкновений на севере Сирии произошла в октябре 2022 года, тогда обе стороны потеряли убитыми 48 боевиков, жертвами междоусобицы стали не менее 10 мирных граждан, в том числе дети и женщины.

Зона безопасности, созданная Турцией в 2017 году после операции "Щит Евфрата", расположена в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб в провинции Алеппо. Эта территория находится в руках протурецких сил, которые занимаются контрабандной торговлей, приносящей им прибыль. Террористы из "Джебхат ан-Нусры" в последнее время отвоевали ряд выгодных позиций у оппозиционных формирований поблизости от погранпереходов.