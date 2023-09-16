В Минске заявили, что Литва и Латвия не уведомляли о запрете въезда российских машин

Государственный пограничный комитет республики добавил, что аналогичное уведомление поступало только со стороны Польши

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Литва и Латвия, в отличие от Польши, не уведомляли Белоруссию о запрете въезда на их территорию зарегистрированным в России автомобилям. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"По официальной информации, поступившей от польской стороны, с 00:00 17 сентября въезд в Польшу транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, приостанавливается. По сообщениям СМИ, аналогичные меры в отношении автомобилей с российской регистрацией, следующих из Беларуси, приняты Литвой и Латвией. Вместе с тем, официальной информации от сопредельных стран в адрес Госпогранкомитета не поступало", - говорится в сообщении.

На белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести автодорожных пунктов пропуска, на белорусско-латвийской - два. На границе с Польшей насчитывается шесть автомобильных пунктов пропуска, из них четыре не работают по инициативе Варшавы. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в пункте пропуска "Тересполь" (сопредельный белорусский - "Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли.