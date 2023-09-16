СМИ: Иран проведет обмен заключенными с США после получения доступа к $6 млрд

По данным агентства Tasnim, в ближайшие дни замороженные средства будут переведены на счета в двух катарских банках

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана осуществят обмен заключенными с США после того, как замороженные в Южной Корее активы исламской республики в размере $6 млрд поступят на иранские счета в Катаре. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его сведениям, в ближайшие один-два дня $6 млрд, которые были заморожены на счетах в южнокорейских банках в результате действия санкций США, будут переведены на счета в двух катарских банках. После того, как Центральный банк Ирана подтвердит перевод средств, в Дохе должен состояться обмен заключенными между Тегераном и Вашингтоном.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены в Южной Корее.

В четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что наиболее вероятной датой обмена заключенными является 18 сентября. В пятницу глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил о готовности Тегерана выполнить условия соглашения с Вашингтоном. В свою очередь глава катарского правительства заявил, что процесс перевода иранских активов в банки эмирата будет завершен на следующей неделе.