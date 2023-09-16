Экс-советник Кучмы заявил, что Черное море полностью закрыто для Украины

Олег Соскин добавил, что единственным выходом для украинского аграрного экспорта остаются маршруты через Болгарию, Молдавию и Румынию

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Тяжелейшая ситуация сложилась в Черном море, оно полностью закрыто для Киева. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Украина оказалась в тяжелейшем положении, прямо скажем, я называю это огненный мешок <...>. Море закрыто, очень тяжелая на Черном море ситуация", - сказал он на видео, которое было размещено на его канале в YouTube.

Соскин добавил, что единственным выходом для украинского аграрного экспорта остаются маршруты через Болгарию, Молдавию и Румынию. А решение властей Венгрии, Польши и Словакии продлить запрет на ввоз украинского зерна Соскин считает "ударом в спину". По его словам, ко всем этим условиям президент Владимир Зеленский и его команда не были готовы.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Позднее Министерство обороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. 10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".