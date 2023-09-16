Пентагон прокомментировал данные WSJ о возможности поставки ATACMS Киеву осенью

По словам представителя ведомства, решение о поставках еще не приняли

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация США еще не приняла решение о поставках Киеву тактических баллистических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом сообщил ТАСС представитель Пентагона.

"На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято, и нам нечего объявить сегодня о помощи в сфере безопасности", - ответил представитель на просьбу уточнить, верны ли сообщения СМИ, согласно которым США могут предоставить Украине ATACMS этой осенью.

Пуск ракет ATACMS может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить ракеты ATACMS.

Как сообщила газета The Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на источники из числа чиновников, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передачи ATACMS Киеву осенью, но окончательное решение должен принять американский лидер.

Портал Axios также со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон не намерен объявлять о поставках Киеву ATACMS во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США на следующей неделе. Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне запланирована на 21 сентября.