16 сентября, 15:09, Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси © EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что "они проводили важные работы по проверке на объектах для обогащения урана в Иране, находящихся под гарантиями агентства"