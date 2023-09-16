16 сентября, 15:09,
обновлено 16 сентября, 15:18

Иран отозвал аккредитацию у нескольких инспекторов МАГАТЭ

EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
© EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что "они проводили важные работы по проверке на объектах для обогащения урана в Иране, находящихся под гарантиями агентства"

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов агентства, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана.

Читайте также
МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает обходить предусмотренные ядерной сделкой ограниченияГлава МИД Ирана заявил, что Тегеран добился "хорошего прогресса" в сотрудничестве с МАГАТЭ

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Эти инспекторы - одни из самых опытных экспертов агентства, обладающие уникальными знаниями в области технологий обогащения. Они проводили важные работы по проверке на объектах для обогащения [урана] в Иране, находящихся под гарантиями агентства", - говорится в заявлении, распространенном МАГАТЭ. 

Теги:
ИранГросси, Рафаэль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация