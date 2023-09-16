В день похорон Мирчи Снегура в республике объявляли национальный траур

КИШИНЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. В Кишиневе прошли похороны первого президента Молдавии Мирчи Снегура. Он умер на 84 году жизни.

В республике объявляли национальный траур, церемония прощания с политиком состоялась во Дворце Республики. Сюда пришли первые лица страны, члены правительства, бывшие президенты, а также представители духовенства, деятели культуры, дипломаты и друзья.

"С его уходом страна теряет не только "отца-основателя", но и настоящего политика, который умел понимать чаяния народа. Он полностью посвятил себя строительству государства Республика Молдова. Его памятные слова - "Да здравствует независимая Молдавия! - произнесенные 27 августа 1991 года, донесли до всего мира, что народ рассчитывает на то, что Молдавия займет достойное место на карте мира", - отметила в своем выступлении президент республики Майя Санду.

"Личные качества Снегура - честность, корректность, порядочность - во многом способствовали созданию положительного имиджа нашей страны в правительственных и дипломатических структурах за рубежом. Это были первые проявления молдавской дипломатии, и от этих первых шагов во многом зависело будущее наших отношений с зарубежными партнерами. Ведь они были благоприятными", - отметил второй президент Петр Лучинский.

Третий президент Молдавии Владимир Воронин предложил назвать именем Снегура Кишиневский международный аэропорт. "Личность Мирчи Снегура и выполненная им историческая миссия, его огромная роль в становлении независимого молдавского государства позволяют без всякой конкуренции увековечить его имя в названии главных воздушных ворот нашей страны", - предложил Воронин.

Траурная процессия прошла по главному бульвару молдавской столицы, она транслировалась в прямом эфире национального телевидения. Политика похоронили с государственными почестями на центральном кладбище, где несколько лет назад была похоронена его супруга. Как сообщили в правительстве, в знак уважения и признательности все правительственные сайты окрашены в траурные цвета. На сайте правительства была открыта электронная книга соболезнований, где всем желающим предложено выразить соболезнования или поделиться воспоминаниями, связанными с мандатом первого президента.

Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешть на севере Молдавии. После окончания Кишиневского сельскохозяйственного института работал на различных управленческих должностях, с 1985 по 1989 год был секретарем ЦК Компартии Молдавии. С 1989 по 1990 год - Председателем Президиума Верховного Совета МССР и Председателем Верховного Совета МССР, в марте 1989 года был избран депутатом Верховного Совета СССР. С сентября 1990 года по декабрь 1996 года был президентом Молдавии.