Генсек ООН призвал выработать план спасения для реализации целей устойчивого развития

Антониу Гутерриш заявил, что сейчас выполняется только 15% задач, при этом "многие идут вспять"

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Цели устойчивого развития (ЦУР) во многом не выполняются, необходимо выработать план спасения для их реализации. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая мероприятия во всемирной организации, посвященные ЦУР.

"Мы видим, что есть проблемы с целями устойчивого развития. На сегодняшний день только 15% задач выполняется, при этом многие идут вспять, - сказал он. - Целям устойчивого развития нужен глобальный план спасения. На саммите, посвященном целям устойчивого развития в понедельник (18 сентября - прим. ТАСС), правительства сядут за стол переговоров с конкретными планами и предложениями для ускорения прогресса".

"Но нам по-прежнему надо активизироваться. Я приветствую решимость гражданского общества и молодежи среди нас, когда они борются за цели устойчивого развития, - отметил Гутерриш. - Знаю, что подлинная активность - это сложно".