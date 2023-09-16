В Нигере бывшая правящая партия высказалась против военной интервенции ECOWAS

"Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа" потребовала восстановить на посту президента Мохамеда Базума

ПРЕТОРИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Правившая в Нигере до военного переворота "Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа" выступила против возможной военной интервенции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Ее позиция изложена в партийном заявлении.

"По итогам состоявшихся в партии дебатов большинство высказалось против вооруженной интервенции со стороны ECOWAS", - цитирует его ANP. Одновременно партия потребовала восстановить на посту президента Нигера Мохамеда Базума, который также является ее председателем.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ECOWAS, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.