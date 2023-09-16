16 сентября, 15:44
Попытка госпереворота в Нигере

В Нигере бывшая правящая партия высказалась против военной интервенции ECOWAS

"Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа" потребовала восстановить на посту президента Мохамеда Базума

ПРЕТОРИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Правившая в Нигере до военного переворота "Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа" выступила против возможной военной интервенции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Ее позиция изложена в партийном заявлении.

Читайте также
Что известно о ситуациях в Нигере и Габоне после госпереворотов

"По итогам состоявшихся в партии дебатов большинство высказалось против вооруженной интервенции со стороны ECOWAS", - цитирует его ANP. Одновременно партия потребовала восстановить на посту президента Нигера Мохамеда Базума, который также является ее председателем.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств, входящих в ECOWAS, ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация