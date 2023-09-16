В Иране арестовали террористов, планировавших нападения в годовщину протестов

Силы безопасности страны по меньшей мере пятерых человек взяли под стражу в провинциях Тегеран и Курдистан

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Ирана арестовали в провинциях Тегеран и Курдистан по меньшей мере пять террористов, которые намеревались совершить нападения в годовщину начала протестов, охвативших республику в 2022 году.

Как сообщило агентство Mehr со ссылкой на прокурора города Гарчак, расположенного в провинции Тегеран, подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) арестовали одного боевика и его сообщников. По информации властей, в ближайшие несколько дней подозреваемые намеревались совершить диверсии в провинции и соседних регионах.

Агентство Tasnim проинформировало, что группа из четырех боевиков проникла в Иран с территории Иракского Курдистана с целью совершить нападение в городе Саккез. Силы безопасности республики изъяли у них три автомата, несколько пистолетов и военную форму.

16 сентября исполнился год с начала протестов, охвативших Иран после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла.

Столкновения между силами безопасности и демонстрантами имели место в Сенендедже - административном центре провинции Курдистан. В Тегеране указали на причастность к погромам и беспорядкам базирующихся в соседнем Ираке курдских организаций. В 2022 году подразделения КСИР несколько раз атаковали в иракской провинции Сулеймания лагеря и штабы Объединенной партии Иранского Курдистана, которую в Тегеране считают террористической. Ракетным обстрелам подверглись также объекты другой запрещенной в исламской республике организации - Демократической партии Иранского Курдистана в Эрбиле.

28 августа официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи сообщил, что центральное правительство Ирака обязалось разоружить действующие на территории республики и, в частности, в Иракском Курдистане группировки до конца сентября. Как заявил в среду глава МИД Ирака Фуад Хусейн по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, находящиеся в граничащих с Ираном районах группировки были разоружены, для их отвода от границы созданы специальные лагеря. По словам министра, стороны находятся на финальной стадии реализации договоренностей.