16 сентября, 16:16

Буркина-Фасо, Мали и Нигер создали организацию коллективной обороны

Историческая зона Липтако-Гурма расположена в приграничных районах этих трех государств

ПРЕТОРИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны в ключевой зоне региона Сахель. Об этом сообщил временный президент Мали Ассими Гоита.

"Сегодня я подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо наших стран", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Историческая зона Липтако-Гурма расположена в приграничных районах этих трех государств. На ее территории сейчас действуют радикальные вооруженные группировки. 

Теги:
Буркина-ФасоМалиНигер
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