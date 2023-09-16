16 сентября, 16:19

Глава Военного комитета НАТО заявил о росте цен на военную технику и боеприпасы

Как отметил Роб Бауэр, нет уверенности, что "увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности"

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Цены на военную технику и боеприпасы стремительно растут. Об этом заявил глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло. Ее транслировала пресс-служба альянса.

"Цены на технику и боеприпасы стремительно растут. Сейчас мы платим все больше и больше за то же самое, что обычно. Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности", - сказал он. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация