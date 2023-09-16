Умер первый министр обороны Таджикистана Александр Шишлянников

Ему было 72 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первый министр обороны Таджикистана Александр Шишлянников умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте Минобороны Узбекистана, где генерал-майор в отставке работал в центре военных научно-прикладных разработок.

"15 сентября 2023 года на 73-м году жизни после тяжелой болезни скончался старший научный сотрудник Центра военных научно-прикладных разработок Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан генерал-майор в отставке, кандидат военных наук, профессор Шишлянников Александр Владимирович", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "за более чем 30 летнюю действительную военную службу Александр Владимирович прошел все ее ступени: от курсанта танкового училища до начальника кафедры оперативного искусства и общей тактики Академии Вооруженных сил Республики Узбекистан, первого министра обороны Республики Таджикистан; от лейтенанта до генерала".

Шишлянников родился 3 ноября 1950 года в Ташкенте. Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, а затем служил в советских войсках в Чехословакии и Германии. После распада Советского Союза и обретением Таджикистаном независимости в 1993 году он был назначен первым министром обороны республики, занимал этот пост до 1995 года. При нем были основаны Вооруженные силы Таджикистана, которые в этом году отметили 30-летие.

Затем он вернулся в Узбекистан, где работал научным сотрудником. Шишлянников является автором более 70 научных трудов.