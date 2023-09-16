Президент ЦАР отказался обсуждать с Макроном военное сотрудничество с РФ

Как заявил Фостен-Арканж Туадера, это вопрос суверенитета

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказался обсуждать сотрудничество с российскими военными, подчеркнув, что это вопрос суверенитета. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на представителя президента ЦАР.

По его словам, Туадера объяснил своему французскому коллеге, что работает "с российскими властями в рамках соглашения между государствами об обороне и обучении", а затем добавил, что остальное - это "не его [Макрона] дело".

"Если мы хотим работать в полном доверии с нашим традиционным партнером Францией, то мы будем работать, исходя из реальности того, через что мы проходим, и того, что мы хотим для нашей страны", - заявили в офисе Туадеры. Вместе с тем, как отметил его представитель, в ходе переговоров создавалось ощущение, что "Франция испытывает реальное желание восстановить открытое и честное сотрудничество".

Ранее советник президента ЦАР Фидель Гуанджика заявил, что страна продолжит военное сотрудничество с РФ, несмотря на гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По словам Гуанджики, ЦАР продолжит взаимодействие с Россией "благодаря соглашению с Кремлем".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что вопрос о нахождении ЧВК "Вагнер" в ЦАР и еще нескольких африканских странах регулируется договоренностью, которая "заключена напрямую между соответствующими правительствами и ЧВК". Лавров напомнил, что в ЦАР давно работают несколько сотен инструкторов РФ по линии Минобороны. Он также указал, что президент и правительство ЦАР высоко оценивают их работу.