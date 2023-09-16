16 сентября, 16:53

Джузеппе Каво Драгоне избрали новым главой Военного комитета НАТО

Решение было принято на ежегодной конференции Военного комитета альянса, которая проходит 15-17 сентября в Осло

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии Джузеппе Каво Драгоне избран новым председателем Военного комитета НАТО. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

"16 сентября 2023 года министры обороны стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать его преемником главнокомандующего обороной Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что решение было принято на ежегодной конференции Военного комитета НАТО, которая проходит 15-17 сентября в Осло. 

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