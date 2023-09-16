В Иране заявили, что США и некоторые европейские страны злоупотребляли членством в МАГАТЭ

Представитель иранского МИД не уточнил, о каких именно европейских странах идет речь

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. США и три европейские страны злоупотребляли членством в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, комментируя решение Тегерана отозвать аккредитацию у ряда инспекторов агентства.

"К сожалению, три европейские страны и США, несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, злоупотребляли полномочиями Совета управляющих в своих политических целях", - говорится в заявлении Канани Чафи, опубликованном на странице МИД Ирана в соцсети X (ранее Twitter). Дипломат не уточнил, о каких именно европейских странах идет речь.

Как подчеркнул представитель МИД Ирана, Тегеран ожидает, что "Запад воздержится от политики использования международных организаций, в том числе МАГАТЭ, и позволит им осуществлять свою деятельность профессионально, беспристрастно и вдали от политического давления".

"Иран ранее предупреждал о последствиях подобных политических злоупотреблений, включая попытки политизировать агентство", - заявил Канани Чафи. Он отметил, что Тегеран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

Ранее в субботу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал агентство о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов организации, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране. Глава МАГАТЭ осудил этот шаг Ирана и призвал власти республики к сотрудничеству.

Дело о следах урана

В марте Гросси совершил визит в Тегеран после сообщений об обнаружении на ядерных объектах республики следов урана, обогащенного до 83,7%, то есть практически до оружейного уровня. В опубликованном по итогам его визита совместном заявлении МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) отмечалось намерение исламской республики позволить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, а также готовность Тегерана предоставить доступ к трем ядерным объектам на территории страны. Впоследствии власти Ирана заявили, что МАГАТЭ закрыло расследование дела об обогащении урана до 83,7%.

14 августа глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран и МАГАТЭ достигли "хорошего прогресса" в решении вопросов, связанных с выполнением республикой обязательств в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако 4 сентября агентство Reuters привело выдержки из отчета МАГАТЭ, в котором говорилось, что Иран по-прежнему обходит ограничения, введенные в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе республики. В документе также отмечалось отсутствие прогресса в решении ряда вопросов, касающихся, в частности предоставления Ираном пояснений относительно происхождения частиц урана на незаявленных объектах, а также переустановки камер видеонаблюдения на ядерных объектах республики.