16 сентября, 17:27
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о перестрелке около военного поста на Западном берегу Иордана

С израильской стороны сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Неизвестные обстреляли израильский военный пост на Западном берегу реки Иордан, в ходе поисков нападавших произошла перестрелка с вооруженными подозреваемыми. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня поступило сообщение об обстреле армейского поста в районе населенного пункта Шувейка. Военные начали поиск стрелявших, нападавшие открыли огонь и бросили взрывное устройство в солдат, которые ответили выстрелами боевыми патронами", - говорится в сообщении.

С израильской стороны сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало, добавила пресс-служба. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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