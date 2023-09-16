Посол Франции в Нигере заявил, что находится в безопасности на территории посольства

Глава МИД Франции Катрин Колонна ранее заявила, что Сильвен Итте будет работать в Нигере столько, сколько Париж сочтет целесообразным

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Посол Франции в Нигере Сильвен Итте подтвердил, что его жизни ничего не угрожает, пока он находится на территории посольства, однако ситуация продолжает ухудшаться. Об этом сообщил телеканал LCI.

"По просьбе президента республики я остаюсь на посту со своей командой. Несмотря на ситуацию, которая усугубляется с 28 августа, мы находимся в безопасности на территории посольства", - приводит телеканал слова Итте.

В пятницу глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что посол Итте будет работать в Нигере столько, сколько Париж сочтет целесообразным. По ее словам, соответствующее решение принял президент Эмманюэль Макрон. Как утверждал ранее Макрон, посол и его подчиненные изолированы на территории диппредставительства, куда не позволяют доставлять продовольствие. Из-за этого, по словам главы государства, дипломаты вынуждены были перейти на армейские пайки. На вопрос журналистов о планах эвакуации президент ответил, что сотрудники посольства остаются в Нигере, "потому что Франция поддерживает демократию", и пообещал "сделать все, о чем договорится с законно избранным президентом Мохамедом Базумом".

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Мятежники держат Базума под охраной в его резиденции.

25 августа военные заявили, что французский посол и его супруга должны покинуть Нигер в течение 48 часов. Дипломаты отказались подчиниться и остались в здании дипломатического представительства в Ниамее. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман (согласие на прием посла) выдают исключительно законные власти Нигера. 2 сентября столичный суд постановил выслать лишенного аккредитации посла Франции.