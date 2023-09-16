Четыре сенатора-республиканца попросили Байдена передать Киеву ракеты ATACMS

Они считают, что "дальнейшее промедление лишь еще больше повредит интересам США в сфере национальной безопасности и продлит конфликт"

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Четыре сенатора из числа республиканцев направили президенту США Джо Байдену письмо с просьбой незамедлительно передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Послание подписали члены верхней палаты Конгресса США Том Коттон (от штата Арканзас), Роджер Уикер (от штата Миссисипи), Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) и Сюзан Коллинз (от штата Мэн). "Мы пишем вам, чтобы призвать незамедлительно направить на Украину MGM-140 ATACMS. Дальнейшее промедление лишь еще больше повредит интересам США в сфере национальной безопасности и продлит конфликт", - утверждается в письме республиканцев, опубликованном на сайте Коттона.

Сенаторы полагают, что предоставление Киеву ракет увеличит военный потенциал Вооруженных сил Украины. Законодатели утверждают, что она нуждается "лишь в небольшой части ATACMS", имеющихся у США. По версии сенаторов, американская сторона может направить вооружения "без какого-либо ощутимого риска для собственного боевого потенциала".

Пуск ракет ATACMS может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить эти снаряды.

Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа чиновников, администрация Байдена рассматривает возможность передачи ATACMS Киеву осенью, но окончательное решение должен принять президент. Представитель Пентагона заявил ТАСС в субботу, что данное решение не принято.

Портал Axios также со ссылкой на источники информировал, что Вашингтон не намерен объявлять о поставках Киеву ATACMS во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США на следующей неделе. Встреча Байдена и Зеленского в Вашингтоне запланирована на 21 сентября.