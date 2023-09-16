Президент Туркмении примет участие в первой встрече лидеров 5 стран Центральной Азии и США

Сердар Бердымухамедов проведет двусторонние встречи, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

АШХАБАД, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов примет участие во встрече лидеров стран Центральной Азии и США. Об этом сообщила информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.

Как передает "Ватан", глава МИД Туркмении Рашид Мередов на заседании Кабинета министров в субботу отчитался о подготовке участия делегации страны под руководством президента в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, визит Бердымухамедова в Нью-Йорк состоится 17-20 сентября. В ходе визита планируется его участие в сессии Генассамблеи и первой встрече глав государств Центральной Азии и США. Президент проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Бердымухамедов, заслушав отчет, отметил стратегический характер партнерства Туркмении и ООН и заверил, что Ашхабад и впредь будет оказывать содействие укреплению глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Президент США Джо Байден проведет переговоры с руководителями Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана на полях мероприятий недели высокого уровня в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке 19 сентября. Как сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, речь идет о первом совещании на уровне глав государств.

Формат C5+1 (страны Центральной Азии и США) был создан в 2015 году и проводился на уровне министров иностранных дел и экспертов. В этот раз совещание впервые пройдет на уровне глав государств. Ожидается, что они обсудят вопросы безопасности, экономики и охраны окружающей среды.