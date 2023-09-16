Иран отозвал аккредитацию у инспекторов МАГАТЭ из Германии и Франции

По данным Tasnim, решение Тегерана связано с недружественным заявлением, с которым выступили несколько стран в ходе недавнего заседания Совета управляющих агентства

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), у которых власти Ирана отозвали аккредитацию, являются гражданами Франции и Германии. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Агентство не уточнило, сколько специалистов МАГАТЭ лишились аккредитации в Иране. По его сведениям, это решение Тегерана связано с недружественным заявлением, с которым выступили Великобритания, Германия, США и Франция в ходе недавнего заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал агентство о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов организации, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране. Глава МАГАТЭ осудил действия Тегерана и призвал власти республики к сотрудничеству.

Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

14 сентября Великобритания, Германия, США и Франция на заседании Совета управляющих МАГАТЭ потребовали от Ирана предоставить сведения, касающиеся наличия частиц урана, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине, а также разрешить МАГАТЭ установку всех камер, которые оно сочтет необходимым.