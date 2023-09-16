Источник сообщил, что Украину на заседании СБ ООН может представить Кулеба

Он отметил, что в этом формате не предполагается обязательное участие глав делегаций

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране 20 сентября пока не подтверждено, Киев может представлять министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом ТАСС сообщил источник во всемирной организации.

"Участие Зеленского пока не подтверждено, формат заседания не предполагает обязательного участия глав делегаций", - сказал собеседник.

Источник напомнил, что пока не планируется участия и президента США Джо Байдена. "Как правило, заседания Совета Безопасности высокого уровня на полях Генеральной Ассамблеи ООН проходят на уровне министров иностранных дел или их заместителей, даже если присутствуют главы государств", - добавил он.

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 20 октября, когда на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН прибудут делегации России во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, США во главе с Байденом и Украины во главе с Зеленским.