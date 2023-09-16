16 сентября, 20:32

Источник сообщил, что Украину на заседании СБ ООН может представить Кулеба

Он отметил, что в этом формате не предполагается обязательное участие глав делегаций

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране 20 сентября пока не подтверждено, Киев может представлять министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом ТАСС сообщил источник во всемирной организации.

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"Участие Зеленского пока не подтверждено, формат заседания не предполагает обязательного участия глав делегаций", - сказал собеседник.

Источник напомнил, что пока не планируется участия и президента США Джо Байдена. "Как правило, заседания Совета Безопасности высокого уровня на полях Генеральной Ассамблеи ООН проходят на уровне министров иностранных дел или их заместителей, даже если присутствуют главы государств", - добавил он.

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 20 октября, когда на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН прибудут делегации России во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, США во главе с Байденом и Украины во главе с Зеленским. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичКулеба, Дмитрий Иванович
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