В Армении заявили, что для достижения мира с Азербайджаном надо восстановить доверие

Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян отметил, что необходимы "шаги доверия" со стороны Баку, так как процесс не может быть односторонним

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Достижение прочного мира с Азербайджаном требует восстановления доверия, для этого Баку должен освободить военнопленных и отвести войска к границам 1975 года. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.

"Для достижения прочного мира надо восстановить доверие, Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении к границам, определенным в 1975 году. Кроме того, Азербайджан провалил процесс обмена всех военнопленных, после этого похищает новых военнопленных, устраивает какие-то судебные процессы. Чтобы восстановить доверие, необходимо освободить всех военнопленных", - сказал Марукян.

"Очень важно предпринять шаги доверия со стороны Азербайджана в ответ на наши шаги. Процесс не может быть односторонним", - подчеркнул он.

По его словам, для восстановления доверия также необходимо разблокировать Лачинский коридор.

13 сентября МИД Армении подтвердил свое предложение зеркально с Азербайджаном отвести вооруженные силы от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.