В Сирии уверены, что саммит в Гаване сплотит страны Юга в борьбе за доступ к технологиям

Министр финансов республики Кенан Яг высказался за продвижение сотрудничества Юг - Юг посредством обмена опытом, знаниями и научными достижениями

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Сирия призывает к созданию нового, более справедливого международного порядка, который бы обеспечил экономический и социальный подъем развивающихся стран, что соответствует надеждам их народов на мир и процветание. Об этом заявил министр финансов республики Кенан Яги, выступая в субботу в Гаване на саммите действующей в рамках Организации Объединенных Наций "Группы 77 плюс Китай".

Он выразил признательность дружественной Кубе за ее конструктивную роль в организации многосторонних инициатив. "Этот саммит станет важной вехой в совместных усилиях в трудные времена на международной арене, его результаты сплотят страны Юга и будут способствовать их справедливой борьбе за доступ к современным технологиям ради достижения целей устойчивого развития", - подчеркнул Яги, который возглавляет делегацию сирийского правительства.

Министр высказался "за продвижение вперед сотрудничества Юг - Юг посредством обмена опытом, знаниями и научными достижениями". "Сирия, несмотря развязанную против нее террористическую войну, старается прикладывать усилия для развития науки, инноваций и технологий, - отметил глава делегации. - Однако этому препятствует незаконная и аморальная американо-европейская блокада, которая имеет катастрофические последствия для жизни сирийцев".

В этой связи Яги от имени правительства Сирии потребовал "немедленной, полной и безоговорочной отмены односторонних принудительных санкций, введенных США и Западом в отношении многих государств мира".