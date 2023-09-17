"Группа 77 плюс Китай" заявила о необходимости реформ финансовой системы и отмены санкций

В итоговом заявлении саммита говорится о том, что односторонние ограничительные меры негативно влияют на развитие общества и научной сферы

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Участники саммита действующей в рамках Организации Объединенных Наций "Группы 77 плюс Китай" считают необходимым реформирование международной финансовой системы для обеспечения равного для всех стран доступа к технологиям и инновациям.

"Подчеркиваем острую необходимость комплексной реформы международной финансовой архитектуры и более инклюзивного и скоординированного подхода к глобальному финансовому управлению с большим упором на сотрудничество между странами, в том числе посредством увеличения представительства развивающихся стран в принимающих решения институтах, которые будут способствовать расширению их возможностей в плане доступа к науке, технологиям и инновациям", - говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном на сайте МИД Кубы в субботу.

Члены объединения отмечают негативное воздействие односторонних ограничительных мер на развитие общества и научной сферы и призывают к их скорейшей отмене. "Отвергаем введение законов и постановлений экстерриториального воздействия и всех других форм принудительных экономических мер, включая односторонние санкции против развивающихся стран, и подтверждаем настоятельную необходимость их немедленной отмены, - отмечается в документе. - Они представляют собой серьезное препятствие на пути развития науки, техники и инноваций, а также <...> оказывают негативное и разрушительное воздействие на соблюдение прав человека".

Саммит в Гаване прошел 15-16 сентября, тема форума - "Актуальные вызовы развития: роль науки, технологий и инноваций". Обсуждались реформы международных финансовых институтов, поддержка развивающихся стран в сложной экономической ситуации после пандемии, а также проблемы изменения климата. По данным МИД Кубы, в мероприятии приняли участие более представители 116 стран, около 30 делегаций возглавляют главы государств и правительств.

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" перешло к Кубе впервые за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.