"Группа 77" призвала не использовать технологическое преимущество для давления

Члены объединения также заявили о необходимости борьбы с оттоком квалифицированных кадров из развивающихся государств

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Участники саммита действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай" считают, что развитые страны, серьезно влияющие на развитие информационных технологий, не должны использовать их для создания препятствий экономическому развитию других государств.

"Государства, обладающие монополией и доминированием в области информационных и коммуникационных технологий, включая Интернет, не должны использовать достижения информационных и коммуникационных технологий в качестве инструментов для сдерживания и подавления законного экономического и социального развития других государств. Мы призываем международное сообщество способствовать созданию открытой, справедливой, инклюзивной и недискриминационной среды для научно-технического развития", - говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном на сайте МИД Кубы в субботу.

Члены объединения также заявили о необходимости борьбы с оттоком квалифицированных кадров из развивающихся стран. "Подчеркиваем важность разработки стратегий, направленных на борьбу с утечкой мозгов <…> из стран Юга. Мы согласны продолжать стимулировать интерес молодежи к образовательной сфере и научным исследованиям", - отмечается в документе.

Саммит в Гаване прошел 15-16 сентября, тема форума - "Актуальные вызовы развития: роль науки, технологий и инноваций". Обсуждались реформы международных финансовых институтов, поддержка развивающихся стран в сложной экономической ситуации после пандемии ковида, а также проблемы изменения климата. По данным МИД Кубы, в мероприятии приняли участие представители 116 стран, около 30 делегаций возглавляют главы государств и правительств.

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" впервые за время существования объединения перешло к Кубе. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая организация развивающихся стран, она действует в рамках ООН и объединяет 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.