Мексика планирует возобновить свое участие в работе Группы 77 плюс Китай

Детали возвращения страны в объединение обсудят на министерской встрече 22 сентября

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Руководство Мексики планирует возвращение страны в состав действующей в рамках Организации Объединенных Наций Группы 77 плюс Китай.

"Мексика заявила о намерении возобновить свое полноценное участие в Группе 77 плюс Китай", - заявил в субботу генеральный директор департамента многосторонних отношений и международного права Министерства иностранных дел Кубы Родольфо Бенитес. Сейчас Гавана является председателем группы.

По его словам, формальные детали возвращения будут обсуждаться на ближайшей министерской встрече объединения. "22 сентября состоится министерская встреча Группы 77 и эта тема обязательно будет в повестке", - сказал дипломат.

Решение о создании Группы 77 было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая организация развивающихся стран, она действует в рамках ООН и объединяет 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.

Мексика, которая является одним из государств - основателей объединения, вышла из его состава в 1994 году после того, как приняла решение присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития.