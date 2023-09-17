Министр обороны КНДР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать мир в регионе

Кан Сун Нам также сообщил о намерении укреплять стабильность на планете совместно с РФ

СЕУЛ, 17 сентября. /ТАСС/. Министр народных вооруженных сил (обороны) КНДР Кан Сун Нам заявил, что Корейская народная армия (КНА) готова укреплять боевое братство с российскими ВС и вместе защищать мир и стабильность в регионе и на планете. Об этом сообщило радио "Голос Кореи".

По его данным, министр обороны РФ Сергей Шойгу устроил официальный прием по случаю посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном корабля Тихоокеанского флота. Шойгу отметил, что приветствует визит генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи и готов добиваться укрепления дружбы и сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

"В ответной речи министр обороны Кореи Кан Сун Нам передал всем военнослужащим героического Тихоокеанского флота горячий боевой привет от всех военнослужащих КНА и выразил готовность добиваться дальнейшего укрепления боевой сплоченности и сотрудничества с российской армией и надежно отстаивать мир и стабильность в регионе и во всем мире", - сообщает радио.

По его данным, глава Минобороны РФ вручил лидеру КНДР подарок. После между ними состоялась беседа. Ким Чен Ын высоко оценил развитие, современный уровень и "героизм российских вооруженных сил, надежно отстаивающих суверенитет и интересы" государства, передает радио "Голос Кореи".

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный они провели переговоры в составе делегаций и тет-а-тет. 16 сентября утром лидер КНДР прибыл в Приморье, посетив аэропорт Кневичи, где его встретил Шойгу.

Здесь они ознакомились с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ. Шойгу представил Ким Чен Ыну российский комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, верховный главнокомандующий КНА также осмотрел пассажирский самолет Ту-214 и фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс.