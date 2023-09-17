16 сентября, 22:37
Военная операция на Украине

На Украине сократят штат военных медиа из-за дефицита бойцов на фронте

AP Photo/ Libkos, архив
© AP Photo/ Libkos, архив

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что работу таких СМИ обеспечивали 144 человека, хотя для этого необходимо "гораздо меньше людей"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Штат украинских военных медиа будет сокращен, а их работа реорганизована. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отметив, что функционирование таких медиа обеспечивали слишком много людей на фоне нехватки бойцов на фронте.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Это будет онлайн-медиа, мы обязаны пройти сейчас перерегистрацию и реорганизацию. 144 человека обеспечивали работу, которую могут обеспечивать гораздо меньше людей. Государство тратило на это средства. Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте. Это очень хорошо, что мы реформируем и оптимизируем", - цитирует заместителя министра издание "Детектор медиа".

По словам Маляр, западные партнеры считают, что у государства не должно быть таких СМИ. Но на Украине видят в них потребность. "Для Минобороны государственные СМИ - это определенная площадка, которая должна быть во время войны. У нас есть зоны, куда мы можем допустить только военных корреспондентов с допуском к государственной тайне. У нас было военное телевидение в YouTube, создававшее контент для пяти телеканалов. Теперь будет создавать для себя", - отметила она.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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