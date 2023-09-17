Глава СНБО Украины выдвинул новые требования странам Запада

Алексей Данилов просит законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Нежелание Запада передавать Украине современное вооружение и практика "дозирования военной помощи" не позволяют ей добиться желаемых целей. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в статье в "Украинской правде", опубликованной в субботу вечером.

"Практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение <...> - ложна в основе", - утверждает Данилов. По его словам, "отказ или промедление с передачей украинским вооруженным силам современного вооружения - это прямое поощрение" продолжения военных действий.

При этом секретарь СНБО признал, что в западных СМИ "наблюдаются признаки определенной медийной подготовки общественного мнения" и там сейчас продвигаются тезисы о провале украинского контрнаступления и постоянном снижении боеспособности ВС Украины; об ограниченности ресурсов Украины для ведения войны, исчисляющихся лишь неделями и месяцами; о необходимости быстрого прекращения конфликта, даже если Россия сохранит свои новые регионы.

В связи с этим, считает Данилов, для реализации украинской "формулы мира" страны Запада должны принять комплекс мер: закрепить законодательно долгосрочную военную помощь Украине, нивелировать тенденцию "усталости от войны", сформулировать и согласовать "формулу украинской победы" на основе "политической ответственности" партнеров Украины; перепланировать связанные с этим действия, "имея в виду их возможный долгосрочный характер".

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Москва остается открытой для разговора с Киевом, и призвал Украину "не плясать под чужую дудку" в контексте высказываний госсекретаря США Энтони Блинкена по темы переговоров Москвы и Киева, что "для танго нужны двое". При этом российский лидер напомнил, что именно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с Россией.