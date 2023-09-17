Ереван призвал Баку признать территориальную целостность Армении

При этом посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян подчеркнул, что Армения пошла на такой шаг по отношению к Азербайджану

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Азербайджан должен признать территориальную целостность Армении, а не избегать этого шага и торпедировать процесс делимитации границы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян.

"В Баку периодически заявляют о том, что Армения имеет территориальные претензии к Азербайджану. Однако, как об этом говорил премьер-министр Республики Армения [Никол Пашинян], Ереван признает территориальную целостность Азербайджана. Это зафиксировано во время встречи в Брюсселе, в Национальном собрании Армении. Однако Азербайджан продолжает воздерживаться от аналогичных заявлений по признанию территориальной целостности Армении, - сказал он. - Заявления о том, что мы готовы двигаться вперед на основе признания взаимной территориальной целостности, остались на уровне заявлений. Азербайджану следует предпринять шаги, а не торпедировать процесс делимитации".

Марукян напомнил, что предложение Армении состоит в том, чтобы осуществить делимитацию и демаркацию на основе карты Генерального штаба ВС СССР 1975 года. "Азербайджан продолжает торпедировать этот процесс, не принимает эту карту, избегает принятия правовой основы", - сказал он.

При этом Марукян добавил, что именно такая правовая основа зафиксирована на политическом уровне на основании Алма-Атинской декларации от 1991 года. "Это административные границы СССР, которые государства - члены СНГ также признают государственными границами. Наше предложение взять за основу карту 1975 года Азербайджан всячески избегает", - продолжил посол и назвал территориальную целостность Армении площадью 29 тыс. 800 кв. км красной линией для Еревана.

Ранее Пашинян заявлял, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном возможно в случае признания обеими странами территориальной целостности друг друга. Позже он указывал, что в Баку отказываются признавать территориальную целостность Армении.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.