16 сентября, 23:03

Столтенберг призвал ФРГ нарастить расходы на оборону до уровня времен холодной войны

Александр Щербак/ ТАСС
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Александр Щербак/ ТАСС

По мере роста напряженности затраты на оборону нужно увеличивать, уверен генсек НАТО

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Германии следует продолжать наращивать траты на оборону и довести их до уровня времен холодной войны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы Funke.

"По мере роста напряженности расходы на оборону нужно увеличивать. Во время холодной войны, когда правили Конрад Аденауэр [канцлер ФРГ в 1949-1963 годах] или Вилли Брандт [канцлер в 1969-1974 годах], расходы на оборону составляли от 3% до 4% от производительности экономики, - сказал Столтенберг. - Мы сделали это тогда, и нам нужно сделать это снова сейчас".

Германия рассчитывает со следующего года тратить на оборону 2% ВВП. Это станет возможным благодаря средствам из специального фонда объемом €100 млрд, который был сформирован в феврале 2022 года. 

Теги:
ГерманияСтолтенберг, Йенс
© Информационное агентство ТАСС
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