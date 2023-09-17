Столтенберг призвал ФРГ нарастить расходы на оборону до уровня времен холодной войны

По мере роста напряженности затраты на оборону нужно увеличивать, уверен генсек НАТО

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Германии следует продолжать наращивать траты на оборону и довести их до уровня времен холодной войны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы Funke.

"По мере роста напряженности расходы на оборону нужно увеличивать. Во время холодной войны, когда правили Конрад Аденауэр [канцлер ФРГ в 1949-1963 годах] или Вилли Брандт [канцлер в 1969-1974 годах], расходы на оборону составляли от 3% до 4% от производительности экономики, - сказал Столтенберг. - Мы сделали это тогда, и нам нужно сделать это снова сейчас".

Германия рассчитывает со следующего года тратить на оборону 2% ВВП. Это станет возможным благодаря средствам из специального фонда объемом €100 млрд, который был сформирован в феврале 2022 года.