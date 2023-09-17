16 сентября, 23:10
Военная операция на Украине

Столтенберг: данные о преднамеренном характере инцидентов с дронами в Румынии отсутствуют

При этом генсек НАТО отметил, что это серьезные инциденты, которые вызывают беспокойство

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Обнаружение обломков беспилотников на территории Румынии вызывает беспокойство, но нет никаких данных о том, что речь идет о последствиях преднамеренных действий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в газетах медиагруппы Funke.

"У нас нет указаний на то, что инциденты с дронами являются умышленным нападением на территорию НАТО", - сказал он.

Столтенберг назвал это "серьезными инцидентами". "Когда российские дроны падают в странах НАТО, то становится понятно, что угроза от этой войны [боевые действия на Украине] есть и для соседних стран", - сказал генсек альянса.

Минобороны Румынии трижды - 5, 9 и 13 сентября - сообщало об обнаружении в уезде Тулча на юго-востоке страны обломков беспилотников. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых они попали на территорию республики. 9 сентября президент Клаус Йоханнис выразил мнение, что инциденты вызваны российскими атаками на украинские порты на Дунае.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума, румынские власти не обладают объективной картиной произошедшего и фактами, чтобы говорить о принадлежности обнаруженных обломков беспилотников. По ее словам, заявления румынской стороны делаются в "русле поддержки киевского режима". 

Теги:
РумынияСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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