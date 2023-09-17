СМИ: турецкие войска обстреляли 10 курдских сел на северо-востоке Сирии

В результате нанесен ущерб жилым домам, среди населения есть пострадавшие, сообщает портал Al Modon

БЕЙРУТ, 17 сентября. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии открыла в субботу огонь по находящимся под контролем курдских отрядов населенным пунктам на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил новостной портал Al Modon.

По его сведениям, под обстрел попали по меньшей мере 10 курдских сел в провинции Ракка. В результате нанесен ущерб жилым домам, среди населения есть пострадавшие, их численность уточняется.

Ранее турецкие войска поддержали огнем атаку оппозиционных формирований на оборонительные рубежи сирийской армии и курдских бойцов в районах Эль-Мохсенли, Араб-Хасан и Умм-Джаллуд в окрестностях города Манбидж (450 км от Дамаска). В результате нанесенных ударов погибли пять человек, еще семь получили ранения.

Сильные перестрелки между сторонами произошли также возле Мираназа к северо-западу от Алеппо. В ответ курды выпустили несколько снарядов по району расположения турецкой военной базы в Курмазе, о последствиях обстрела информации не поступало.

15 сентября турецкий беспилотник атаковал военную машину курдских "Сил народной самообороны" возле блокпоста в Эль-Хаттабе. Погибли трое бойцов, один получил ранения.

По данным газеты Asharq Al Awsat, на фоне эскалации военных действий турецкие войска усилили свои базы в Дейр-Семаане и Эль-Мастуме. Через контрольно-пропускной пункт в Кафр-Люсине на сирийскую территорию в субботу проследовало 12 грузовиков со снаряжением и боеприпасами. 11 сентября сирийско-турецкую границу пересекли еще 15 военно-транспортных средств.