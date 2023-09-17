Столтенберг не сомневается, что Украина когда-нибудь будет в НАТО

При этом точных сроков вступления страны в альянс генсек НАТО не назвал

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина рано или поздно присоединится к альянсу, но не уточнил когда.

"Нет сомнений, что Украина в итоге окажется в НАТО", - сказал он в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы Funke.

Столтенберг отметил, что "никто не знает", когда закончатся боевые действия на Украине. "Большинство войн длятся дольше, чем предполагается в самом начале. Поэтому мы должны быть готовы к долгой войне на Украине. Все мы хотим быстрого мира", - добавил генсек НАТО.

Он также заявил, что, по его мнению, если Украина перестанет бороться, то "перестанет существовать". А если Россия остановит боевые действия, то будет мир, считает Столтенберг.

"Когда эта война закончится, нам нужны гарантии безопасности для Украины. В противном случае история может повториться", - утверждает он.

По итогам саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11-12 июля, Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали три шага навстречу Украине: было решено не требовать от нее выполнения Плана действий для членства в альянсе, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и одобрено создание Совета Украина - НАТО. В итоговом заявлении говорилось, что приглашение войти в блок будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, когда все условия будут выполнены. Их выполнение Киевом будут оценивать члены организации.