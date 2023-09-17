Блинкен и Гутерриш обсудили зерновую сделку

Также госсекретарь США рассказал генсеку ООН о том, какие мероприятия Соединенные Штаты намерены провести в рамках сессии Генассамблеи

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу в телефонном разговоре затронули вопросы, касающиеся черноморской зерновой инициативы. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

По его словам, Блинкен и Гутерриш "обсудили широкий круг вопросов, включая черноморскую зерновую сделку", специальную военную операцию РФ на Украине и ситуацию в сфере безопасности в Гаити.

"Они обсудили приоритеты США на Генеральной Ассамблее ООН, включая поддержку ключевых принципов Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека, обновление ООН для реагирования на вызовы XXI века и усилия, направленные на достижение Целей устойчивого развития [ЦУР] ООН", - говорится в документе. Как в нем отмечается, Блинкен представил Гутерришу информацию о мероприятиях, которые США планируют провести в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Они касаются "реагирования на угрозу синтетических наркотиков, использования искусственного интеллекта для достижения ЦУР и привлечения частного капитала в крупные инфраструктурные проекты".