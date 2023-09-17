В Армении заявили, что Ереван никогда не прекращал работу над мирным договором с Баку

Процесс замедлился, но Армения ответит Азербайджану в срок, отметил посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Работа над мирным соглашением с Азербайджаном никогда не прекращалась Арменией. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян.

"Работа над договором никогда не прекращалась", - сказал он.

"Что касается замедления процесса заключения мирного договора, то Армения передала свои подходы, Азербайджан ответил. Мы направим свои ответы в течение указанного срока после соответствующих работ", - добавил Марукян.

24 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван передал Баку новые предложения по подписанию мирного соглашения между двумя странами. 13 сентября в Баку заявили, что ответили на эти предложения. В тот же день МИД Армении подтвердил получение ответа из Азербайджана, но указал, что остаются существенные вопросы, по которым позиции сторон пока далеки друг от друга.

Ранее в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в настоящий момент "мирный процесс тормозится по причине неконструктивной и неискренней позиции армянского политического руководства".

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.