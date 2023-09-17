17 сентября, 04:22
Военная операция на Украине

В НАТО заявили о нехватке мощностей для обеспечения потребностей Киева

AP Photo/ Olivier Matthys
© AP Photo/ Olivier Matthys

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что объем вооружений, который запрашивает Украина, "огромен"

ТАСС, 17 сентября. Председатель Военного комитета НАТО адмирал военно-морских сил Нидерландов Роб Бауэр в субботу заявил о том, что объемы запрашиваемой Украиной военной помощи превышают производственные возможности, которыми располагают страны альянса.

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"Объем вооружений и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромен. Масштабы и объемы применяемого вооружения превышают наши [стран НАТО] производственные возможности", - сказал он на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло.

Бауэр также указал в качестве дополнительного фактора, осложняющего удовлетворение потребностей Киева, необходимость странам альянса учитывать собственные национальные и региональные риски для безопасности при определении объемов помощи, и призвал их ускорить решение проблем в области наращивания оборонных производственных мощностей.

Он отметил, что в НАТО нет баланса между объемами поставок военной помощи Украине и новых военных заказов. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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