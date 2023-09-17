Вучич заявил о разочарованности Сербии ускоренным процессом вступления Украины в ЕС

По мнению президента республики, способность Евросоюза принимать в свой состав новые государства ухудшилась

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что Евросоюз, в ускоренном порядке запустивший процесс принятия Украины, оказывает Киеву поддержку, которой никогда не пользовались Балканские страны.

"Я ничего не имею против украинцев, - заявил Вучич газете Financial Times. - Однако уровень поддержки, которую ЕС оказывает Украине, предоставив ей статус кандидата через год после подачи заявки и, возможно, начиная переговоры о членстве в следующем году, демонстрирует [политическую поддержку], которой не было у нас".

По мнению президента Сербии, способность ЕС принимать в свой состав новые государства ухудшилась. "Поглощающая способность ЕС не увеличилась. У вас есть 10 стран-доноров и 17 государств, которые берут у них деньги. Ни те, ни другие не хотели бы видеть больше стран в платежном списке", - сказал Вучич.

По его мнению, задержка принятия Сербии в сообщество не соответствует реальному положению дел в стране, которая "в лучшей форме, чем Румыния и Болгария были в 2007 году, когда присоединились к ЕС". Financial Times напоминает, что переговоры о членстве Сербии зашли в тупик из-за невозможности нормализовать отношения с непризнанным Косовом, а также отказа Белграда присоединяться к санкциям в отношении России.

22 декабря 2009 года Сербия подала официальную заявку на вступление в ЕС, а 2 марта 2012 года получила официальный статус кандидата. 21 января 2014 года начались переговоры о вступлении Сербии в ЕС.

Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата. Для запуска соответствующего переговорного процесса Киеву необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня Еврокомиссия представила предварительный доклад о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе конституционного суда был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в плане борьбы с коррупцией, а также обещали до октября выполнить оставшиеся пять условий. При этом позднее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина признала, что Киев не сможет к этому сроку полностью выполнить все семь рекомендаций ЕС, но рассчитывает "обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов".