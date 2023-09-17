17 сентября, 06:25

Корреспондент Focus-online считает проявлением слабости нежелание Шольца жать руку Лаврову

По мнению Ульриха Райца, германские официальные лица таким образом "неверно толкуют суть дипломатии"

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Корреспондент германского портала Focus-online Ульрих Райц назвал проявлением слабости и обратной стороной дипломатии нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок пожать руку российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову на саммите G20.

По мнению Райца, германские официальные лица таким образом "неверно толкуют суть дипломатии", которая должна заключаться в понимании других точек зрения.

"Этим ничего не добиться. Это не внешняя политика, а внутренняя", - считает он. "Это попытка показать, что Россия изолирована. Во-первых, Россия не изолирована, а во-вторых, она продолжит существовать и завтра", - добавил обозреватель.

"Лично я считаю это политикой слабаков", - сказал корреспондент. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияШольц, Олаф
© Информационное агентство ТАСС
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