В Боливии заявили, что США маскируют свои геополитические цели под борьбу с наркотиками

Глава МВД Боливии Эдуардо дель Кастильо отметил, что пока Вашингтон обвиняет другие страны в недостаточно эффективной борьбе с производством наркотиков, в Соединенных Штатах сохраняется один из самых высоких уровней потребления запрещенных веществ в мире

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сентября. /ТАСС/. Власти США дискредитируют антинаркотическую политику других стран, преследуя собственные геополитические цели. Такое мнение высказал министр внутренних дел Боливии Эдуардо дель Кастильо.

"Касательно меморандума правительства США, который 16-й раз подряд дискредитирует нашу суверенную политику по борьбе с наркоторговлей, важно уточнить, что у этого документа, подготовленного в одностороннем порядке и лишенного технического обоснования, очевидные геополитические и политические цели", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава МВД отметил, что пока Вашингтон обвиняет другие страны в недостаточно эффективной борьбе с производством наркотиков, в США сохраняется один из самых высоких уровней потребления запрещенных веществ в мире. Он призвал эту страну "не брать на себя полномочия, которые ей не полагаются", и вместо этого "обратить внимание на то, что происходит на ее территории с несоразмерным потреблением запрещенных веществ, которое приводит к неконтролируемому росту международного спроса на наркотики".

По словам министра, Боливия за последние несколько лет "побила рекорды по объемам конфискаций и количеству уничтоженных лабораторий" по производству наркотиков. "Согласно последнему докладу самих США выращивание коки в Боливии сохраняется на том же уровне и представляет собой всего 8% от всей коки, производимой в Андском регионе", - утверждает дель Кастильо.

Американское правительство в пятницу решило причислить Боливию, Венесуэлу и Мьянму к категории стран, которые не принимают должных мер по борьбе с незаконным производством наркотиков.

В южноамериканской республике существуют легальные плантации коки, которые по закону могут располагаться только в двух департаментах (Ла-Пасе и Кочабамбе) и не могут превышать в общей сложности 22 тыс. га. Листья коки в Боливии используются в качестве тонизирующего средства, улучшающего самочувствие в условиях высокогорья. В 2013 году республика вернулась в список стран - участниц Единой конвенции о наркотических средствах, добившись внесения оговорки, разрешающей ее жителям жевать листья коки.