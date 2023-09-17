Пашинян сообщил, что в письме Путину обозначил позицию Еревана по ситуации в регионе

Президент РФ ранее заявил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении

ЕРЕВАН, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в письме, которое он направил президенту России Владимиру Путину, изложил позицию своей страны по ситуации в регионе.

"В своем письме президенту России Владимиру Путину я изложил нашу оценку ситуации, то, что я представил во время наших семи-восьми встреч в этом году", - сказал он, общаясь с журналистами на избирательном участке на выборах в городской Совет старейшин в Ереване.

Ранее Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Пашиняном и получил от него развернутое письмо.